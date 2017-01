Weer problemen met trein regio Kortrijk

Treinen vanuit en naar Waregem-Deinze, Anzegem-Oudenaarde en Lauwe-Moeskroen konden tot 9.30 uur niet meer aankomen of vertrekken. Intussen is rond half tien één spoor vrijgegeven, waardoor vanuit en richting Deinze en Oudenaarde het treinverkeer op halve capaciteit kan rijden. In het station zelf kunnen slechts drie van de acht perrons gebruikt worden.

In de stations van Oudenaarde, Moeskroen en Waregem moeten reizigers op sommige treinen overstappen, gezien de beperkte capaciteit van het station Kortrijk. Er zijn vertragingen tot 20 minuten. Infrabel hoopt het probleem op te kunnen lossen in de loop van de dag, voor de avondspits begint.

Oorzaak van de ellende is een defecte isolator in de bovenleiding, waardoor die onvoldoende strak gespannen is.