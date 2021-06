Weer publiek bij Last Post na half jaar zonder

Woensdagavond om 20 uur was er voor het eerst sinds een half jaar weer publiek toegelaten onder de Menenpoort in Ieper voor de dagelijkse Last Post-plechtigheid.

Er kwamen een paar honderd nieuwsgierigen opdagen. Er was dus voor iedereen plaats genoeg, want de Last Post Association heeft onder en aan weerskanten net buiten de Menenpoort stippen aangebracht op 1,5 meter van elkaar, zodat iedereen op corona-veilige afstand van elkaar kan staan. Er is plaats voor zo'n 400 toeschouwers.

Verwacht wordt dat er ook de komende dagen en weken meer dan plaats genoeg zal zijn voor het bijwonen van de Last Post-ceremonie op een corona-veilige manier. Ook al omdat de Britten nog altijd niet massaal weer naar Ieper en de Westhoek komen.