Weer publiek op Last Post: limiet snel bereikt

Door de versoepeling van de coronamaatregelen mag het publiek weer de Last Post onder de Menenpoort in Ieper bijwonen. Sinds 14 maart was er geen publiek meer toegelaten.

Het aantal toeschouwers wordt beperkt en er is toegangscontrole. Gisteravond werd de limiet al snel bereikt en dan moeten de Britse toeristen nog terug komen.

Wat als Britten er weer zijn?

Je moest er snel bij zijn om plaats te nemen onder de Menenpoort. Het was geleden van 14 maart dat hier nog toeschouwers stonden. Maar sinds gisteravond mag het publiek opnieuw de Last Post bijwonen.

Het aantal plaatsen beperkt tot 152 en ook hier moet iedereen de afstand respecteren. Als de limiet bereikt is, gaat de toegang dicht. Er kunnen nog 40 tot 50 mensen aan de rand van de Menenpoort staan. Maar de druk zal toenemen.

Benoit Mottrie van de Last Post Association: "Vanaf 6 juli zullen de Britten weer afzakken naar Ieper. En dan zal het aantal van 200 misschien te klein zijn. Maar we hebben een goede samenwerking met de Wargraves Commission, de stad en de politie. De politie zal ook toezicht houden buiten de poort. Maar ook in volle crisis daagden regelmatig toeschouwers op. Maar zij moesten vanop een afstand de Last Post volgen".

"Wij doen het niet voor het publiek"

In volle coronacrisis was elke avond één klaroener op post. Sinds elf mei 11 mei blazen ‘s avonds drie klaroeners de Last Post. En gisteravond waren ze met zes voor de eerste ceremonie met publiek.

Rik Vandekerckhove, klaroenblazer: "Voor hen is dat iets unieks. Maar wij doen het niet voor het publiek, echt niet. Wij doen het voor de essentie. Het is leuk voor die mensen en wij gunnen hen dat, maar als er geen publiek is, of er zijn 1000 mensen, voor ons is dat niet anders".