Voor de tweede keer op enkele dagen tijd is een man neergestoken in Oostende. De feiten gebeurden rond 16 uur in het Westerkwartier.

De man bloedde hevig en lag op straat. Hij is in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. Het is nog onduidelijk of een verdachte is opgepakt. Momenteel doet de politie een sporenonderzoek in de buurt en zijn de agenten op zoek naar het mes. Zondagmorgen was er nog een fatale steekpartij in de prostitutiebuurt. Daarbij kwam een 30-jarige Fransman om het leven. Twee verdachten zijn aangehouden door de onderzoeksrechter.