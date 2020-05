Aan de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren is het weer aanschuiven voor het befaamde trappistenbier, waaronder de Westvleteren 12.

Vorige week donderdag kon je het trappistenbier voor het eerst in twee maanden opnieuw online bestellen. Die verkoop verliep niet feilloos, want het systeem viel stil door de grote toeloop. Intussen is de beschikbare voorraad helemaal uitverkocht, en gaan de komende dagen 6.000 bakken de deur uit. Voorlopig geldt een limiet van drie, in plaats van de gebruikelijke twee kratten. De bierliefhebbers komen van overal.