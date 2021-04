Weer treinbotsing in haven Zeebrugge: locomotief grijpt vrachtwagen

Opnieuw een zware treinbotsing in de haven van Zeebrugge: een vrachtwagen is er aangereden door een locomotief op een overweg.

Het ongeval gebeurde opnieuw aan de overweg in de Margareta Van Oostenrijkstraat in Zeebrugge. Een vrachtwagen met oplegger, die andere vrachtwagens vervoerde, is daar gegrepen door een locomotief. De vrachtwagen is vernield, de locomotief ontspoorde. Zowel de vrachtwagenchaufffeur als de machinist bleven ongedeerd.

Door het ongeval ligt het treinverkeer stil. De locomotief moet eerst worden weggetakeld en dat kan nog even duren. Spoornetbeheerder Infrabel herstelt op dit ogenblik ook de bovenleiding.

Lees ook: