Aanleiding was de aanrijding tussen een trein en een persoon ter hoogte van een overweg in de Groenestraat in Menen. Die gebeurde even voor 11.30 uur. Beide sporen waren geblokkeerd voor het spoorverkeer. De trein op de lijn Antwerpen Centraal-Poperinge vervoerde een 60-tal reizigers. De NMBS legde vervangbussen in om de verbinding te verzekeren. Iets voor drie uur is het spoorverkeer weer op gang gekomen.