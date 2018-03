Het ongeval gebeurde even na elf uur ter hoogte van de overweg aan de voetgangersingang van De Gavers. Op de trein, die van Oostende naar Zaventem onderweg was, zaten 70 passagiers. Ze werden geëvacueerd en per bus naar hun bestemming gebracht. De NMBS zorgde voor vervangbussen op die lijn. Treinen die van Oostende naar de nationale luchthaven moesten, werden omgeleid via Gent.

Sinds een uur of drie is het treinverkeer hernomen, maar er zijn nog vertragingen en eventuele afschaffingen mogelijk.