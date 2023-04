Door een persoonsaanrijding aan een overweg in Komen, reden er sinds dinsdagnamiddag geen treinen tussen Poperinge en Menen. Vervoersmaatschappij NMBS zette vervangbussen in op het traject.

Het treinverkeer is momenteel onderbroken tussen Poperinge en Menen. #NMBS pic.twitter.com/9OvV2wjG5u

— NMBS (@NMBS) April 25, 2023