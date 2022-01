Weer twee inbraken in horecazaken op enkele uren tijd

Opnieuw hebben inbrekers buit gemaakt in horecazaken. Deze keer op vrijdag 28 januari in Eernegem en Ichtegem. Vorige week waren er ook al drie inbraken in ...

De eerste inbraak begint al om 4 uur 's ochtends op de Markt van Eernegem. Onbekende(n) breken in in een horecazaak door de toegansdeur in te stampen. De kassa wordt opengebroken en het aanwezige geld eruit genomen. Ook het geldkoffertje van een spelautomaat wordt opengebroken en het geld meegenomen. De daders proberen dit ook bij een andere spelautomaat, maar dit mislukt. Er werden ook nog diverse flessen sterke drank gestolen.

Zelfde dader(s)?

Enkele uren later, om 10.45 uur, gaan dieven aan de haal met de volledige kassa in een horecazaak aan de Westkerkestraat in Ichtegem. Ook daar hebben ze de toegangsdeur ingestampt. Verschillende flessen sterke drank zijn verdwenen.

Het labo is ter plaatste voor sporenonderzoek. Het is niet duidelijk of het om dezelfde dader(s) gaat.