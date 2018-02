Weer veel transmigranten gezien rond snelwegparking Jabbeke

Gisterochtend werden in Gistel 14 personen, voornamelijk Irakezen, aangetroffen in een koeltransport. De chauffeur van het voertuig had zijn nachtrust op de parking van Jabbeke genomen. De binnenkant van de deuren van het koeltransport waren beschadigd net als de isolatie.

Maandagavond waren al groepen van 11 en 20 transmigranten gesignaleerd, die over de brug wandelden en zo naar de snelwegparking van Jabbeke trokken. En afgelopen nacht werden 12 Irakezen aangetroffen in een bushokje in Jabbeke. "Het is duidelijk dat smokkelorganisaties opnieuw actief zijn rond de parking van Jabbeke, waarbij zij hun vluchtelingen naar de parking sturen om op vrachtwagens gestopt te worden", zegt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge.