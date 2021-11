Ook vandaag houdt de politie stiptheidsacties omdat er nog geen akkoord is over hun loonsverhoging. De focus van de politieacties ligt vooral in het zuiden van de provincie.

Er zijn controleacties in Kortrijk, Ieper, Menen en Roeselare. Vooral tijdens de ochtendspits. Zo is er onder meer verkeershinder op de Noorderring in Ieper en op de Minister Tacklaan in Kortrijk.

