Weer verwaarloosde dieren in beslag genomen

De politie heeft tientallen ernstig verwaarloosde huisdieren, hoevedieren en vogels in beslag genomen in Lendelede.

De meeste dieren zijn naar het dierenasiel Leiestreek in Zwevegem overgebracht. De 21 verwaarloosde konijnen zien er intussen al een stuk beter uit. Maar bij de eigenaar in Lendelede zaten ze in veel te krappe kooitjes en waren ze uitgehongerd. Er waren er ook enkele die oorschurft hadden en bij de eigenaars trof men ook kadavers aan. De vogels zijn naar het Vogelopvangcentrum in Beernem overgebracht.

Er worden steeds meer verwaarloosde dieren binnengebracht in het dierenasiel Leiestreek na een inbeslagname, onlangs nog zo’n 50 honden uit een kwekerij in Ruiselede en een 40-tal huisdieren uit Wervik: 14 katten, 23 puppy’s en een tiental volwassen honden. De meeste dieren vinden een adoptiegezin, maar dierenasiel Leiestreek zoekt nog een warme thuis voor de konijnen.

Overigens zijn ook in Kortrijk een aantal dieren in beslag genomen. Het gaat om slangen en een hagedis. Die zijn overgebracht naar

SOS Reptiel in Zuienkerke.