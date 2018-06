Weer winkel te winnen in Poperinge

Voor het tweede jaar op rij stelt Poperinge, via een wedstrijd, een winkel een jaar lang gratis ter beschikking voor een startende ondernemer die zich in het winkelcentrum wil komen vestigen.

Daarnaast is er voor de winnaar onder meer nog een starterspremie, een advertentiepakket en professioneel advies en begeleiding voorzien. Met de wedstrijd “win je winkel” wil de stad de leegstand van winkelpanden terugdringen. Niet dat de leegstand er hoger ligt dan elders, maar toch kan het beter. Volgens de winnaar van vorig jaar, Bart Mostaert van ijsjeszaak l’Heritage op de markt, legt de wedstrijd je alvast geen windeieren. Anders dan vorig jaar kan de winnaar van de wedstrijd ook een ander koop- of huurpand voorstellen dat misschien beter bij zijn project past. Op voorwaarde dat dat in het hart ligt van het winkelcentrum. Eind januari maken ze de winnaar bekend.