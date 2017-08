Weergoden zijn Gouden Boomstoet gunstig gezind

Er was deze ochtend nog wat twijfel door het wisselvallige weer, maar in Brugge is vandaag de Gouden Boomstoet zonder problemen kunnen doorgaan.

De stoet verliep zonder incidenten. De vele opgedaagde toeschouwers konden zich vergapen aan ruim 1700 figuranten gehuld in Middeleeuwse kostuums. Morgen om 15u gaat de stoet opnieuw uit.

De stoet brengt een feeërieke evocatie van de roemrijke episodes uit het Brugse en Vlaamse verleden, met historische feiten en een levendige fantasie. Het eerste deel van de stoet brengt de belangrijkste momenten uit de geschiedenis van Vlaanderen tot leven. Van de vikingen tot de helden van 1302. Deel twee focust op het huwelijk van Karel de Stoute en Margareta van York in 1468. Dat huwelijk werd in Brugge tien dagen lang uitbundig gevierd met overvloedige banketten, steekspelen en riddertornooien rond het thema van de Gouden Boom.

De Praalstoet van de Gouden Boom, zoals het evenement officieel heet, zag het licht in 1907 als evenement bij de opening van de Zeebrugse haven. Deze traditie werd echter niet in stand gehouden en pas in 1958 werd de stoet opnieuw leven ingeblazen, naar aanleiding van Expo '58. Sindsdien wordt de stoet elke vijf jaar georganiseerd. De stoet van dit jaar was de dertiende editie.