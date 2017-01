Weerman reageert op kritiek in open brief

De voorbije dagen waren de weersvoorspellingen onheilspellend, uiteindelijk bleef de zware storm uit waarna de weerkundigen zelf in het oog van de storm kwamen te staan. Weerman David Dehenauw uit Blankenberge reageert in een open brief.

Dehenauw begint zijn brief met begrip voor de kritiek:

“Vrijdag 13 januari. Een belangrijke getijvoorspelling liep fout, gelukkig aan de veilige kant, maar fout. Niet de eerste keer dat een voorspelling minder goed is, het zal ook niet de laatste zijn. Kritiek komt er, niet van de minsten, en dat mag, dat moet…”

Hij reageert ook op de scherpe reacties van burgemeester van Oostende Johan Vande Lanotte en schepen Vandecasteele:

“Ik heb begrepen dat de burgemeester struikelde over de gevolgen van de weersvoorspellingen en zich afvroeg of men niet later kon beginnen aan het opzetten van de stormmuur op de dijk. Dat is niet mijn bevoegdheid en kan ik moeilijk over oordelen, maar de vraag is niet onlogisch. Sommige voorspellingen zijn soms betrouwbaar meerdere dagen vooraf, andere pas kort voordien. Dat zal altijd zo zijn, maar dat betekent niet dat de wetenschap geen vooruitgang boekt daarin, integendeel ! De meteorologische gemeenschap blijft daaraan verder werken en het is een belangrijke pijler van betere verwachtingen. Dat gaat niet van vandaag op morgen, net zoals men ook niet alle kankers plots kan genezen.”

Kritiek ombuigen in samenwerking

“Mag ik na Witte Woensdag en Pukkelpop, nu voor de derde keer (hoewel het geen ramp was) mijn "bekendheid" volop gebruiken om mee aan de kar te duwen ? Laat ons de kritiek ombuigen in meer samenwerking.”

De volledige brief: