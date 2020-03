"Wees voorzichtig en maak geen vuurtjes in tuin"

Het gaat zowel om woning- als bedrijfsbranden. Slecht functionerende zonnepanelen, oververhitte schoorstenen en onoplettendheid waren hiervan de oorzaak. Ook zijn de hulpdiensten diverse malen opgeroepen voor het verbranden van (tuin)afval. Door het coronavirus lijkt de voorjaarsschoonmaak en alles wat hierbij hoort vroegtijdig begonnen.

Respecteer de regels

De politiezone Polder roept daarom op om dubbel voorzichtig te zijn en alle regels in verband met het maken van vuur te respecteren. Door het coronavirus worden de hulpdiensten nu al op de proef gesteld en kan deze extra te vermijden belasting zowel voor politie als brandweerdiensten die ook de dienst 100 leveren absoluut gemist worden. Wij verzoeken dan ook iedereen om alle richtlijnen van de overheden op te volgen.

Voor brandpreventietips kan je terecht op https://brandweerwesthoek.be/preventie/brandpreventieadviseur/

Ook rookmelders zijn in elke woning sinds 1 januari verplicht. En voor de reglementen in verband met verbranding in tuinen kan je terecht op https://omgeving.vlaanderen.be/wat-zegt-de-wet-over-afval-verbranden-in-open-lucht Wie in Diksmuide woont kan hier de stedelijke regels raadplegen.

