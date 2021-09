Weet jij het beter? Word dan zelf scheidsrechter!

Het Belgisch voetbal organiseert een grootschalige campagne om scheidsrechters te rekruteren. Zo’n 700 nieuwe scheidsrechters hoopt de KBVB in te lijven via de campagnewebsite ikwordscheidsrechter.be. We volgden dit weekend Hayat Azzam.

Hayat Azza is een vrouwelijke scheidsrechter, die al ruim 10 jaar actief is als ref. Ze floot onder andere de wedstrijd tussen Noordstar Heule en SV Wevelgem City in derde provinciale. Ref Hayat staat er in haar wedstrijd in derde provinciale helemaal alleen voor, maar ze staat duidelijk haar mannetje tussen het mannelijk geweld.

Van 4.000 naar 5.000 refs

Soms moet Hayat keuzes maken in een fractie van een seconde. Beslissingen waar supporters soms een andere mening over hebben, of denken het beter te weten. Dat is meteen de insteek van de grootschalige rekruteringscampagne van de Belgische Voetbalbond. Het doel is om de nu ruim 4.000 scheidsrechters uit te breiden tot 5.000.

Deze ludieke campagne moet vooral jongeren over de streep trekken. Meer jongere en meer diverse scheidsrechters, maar ook meer vrouwelijke spelleiders. Vandaag is amper 2 procent van de scheidsrechters in ons land een vrouw. Dat moet beter.