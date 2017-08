Weg met plastic, ecologisch winkelen in opmars

Biologische voeding zit al langer in de lift, maar nu is ook ecologisch winkelen aan een opmars bezig.

Dat is winkelen waarbij plastic verpakkingen uit den boze zijn. Eind deze maand opent Johan Moreels in Kortrijk zijn winkel "Zonder Meer". En Hij verkoopt er onder meer droge voeding, reinigingsproducten en shampoo, maar van de 300 ecologische producten die Johan verkoopt, staat verpakkingsvrij voorop. "Dat betekent dat we heel veel in bulk aanbieden. Mensen komen zelf met hun potje, fles of zak naar de winkel", zegt Johan. "Ze kunnen vullen en ze betalen volgens gewicht".

Buikgevoel

Voor de aankoop van kleine papieren zakken kan Johan rekenen op Annelies van de Kruidbar in Marke. Zij focust zich vooral op de medicinale werking van kruiden. Naast thee, vindt je er ook noten, ecologische handtassen of keramiek. "Op een bepaald moment in je leven word je je ervan bewust dat het anders moet", zegt Annelies Dhooghe. Na ruim een jaar vinden steeds meer klanten hun weg naar haar winkel en dat stemt haar hoopvol. "Het komt van onderuit. Ik vind dat de regering tekort schiet en je voelt dat heel veel mensen vanuit een soort buikgevoel het op een simpelere manier beter proberen te doen".