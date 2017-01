Op de E403 is ter hoogte van Ruddervoorde een ongeval gebeurd in de richting van Brugge. Daarbij waren een vrachtwagen en twee personenwagens betrokken.

Door het ongeval was de linker rijstrook versperd en stond er een lange file. Omstreeks 8 uur meldde het verkeerscentrum dat het een uur aanschuiven was vanaf Lichtervelde. Om 8u20 was de rijweg vrijgemaakt.