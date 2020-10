Wegbrug tussen Ooigem en Desselgem afgebroken

Deze voormiddag verdween de wegbrug tussen Ooigem en Desselgem definitief uit het straatbeeld. Eind volgend jaar zal de nieuwe brug over de Leie in gebruik genomen worden.

Omdat de bestaande wegbrug over de Leie te laag is voor de moderne binnenvaart, moet ze plaatsmaken voor een nieuwe, hogere brug. Gisterenavond gingen de afbraakwerken van start en deze ochtend viel de brug letterlijk in het water.

Tijdelijke fiets- en voetgangersbrug

Auto’s en ander wegverkeer kunnen omrijden via de Gentseweg, Expresweg, Ooigemstraat en de Wielsbeeksestraat. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de tijdelijke fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van de Munkenhofdreef.

Beelden: Peter Van Rentergem