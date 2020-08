Wegdek E403 dat beschadigd raakte door hitte wordt hersteld

De zone werd tijdelijk hersteld met gietasfalt maar wordt nu grondiger aangepakt. De werken starten vandaag (maandag) en zouden afgerond zijn tegen woensdagochtend 19 augustus.

Op vrijdag 7 augustus werd het asfalt op de E403 tussen Lichtervelde en Torhout in de rijrichting Brugge door de aanhoudende hitte naar omhoog geduwd. Arbeiders hebben toen met gietasfalt de nodige dringende herstellingen gedaan om de weg weer vrij te maken. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant nu een grondig herstel zodat de huidige snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur kan opgeheven worden.

Eerst wordt het linker rijvak hersteld. Al het verkeer moet dan over het rechter rijvak. In de loop van de nacht van maandag op dinsdag wordt de werfsignalisatie aangepast en wordt het rechter rijvak hersteld. Tegen woensdagochtend 19 augustus is de weg weer vrij voor het begin van de ochtendspits. De timing kan wel wijzigen door slecht weer.