Wegenwerken in buurt luchthaven Oostende liggen stil door PFAS-vervuiling

In Oostende liggen de rioleringswerken in de Nieuwpoortsesteenweg, in de buurt van de luchthaven, stil. Rond de luchthaven is PFAS-vervuiling vastgesteld.

De wegenwerken in de Nieuwpoortsesteenweg liggen in de perimeter waarbinnen voorlopige maatregelen gelden. Daardoor moeten ze afgevoerde grond, vervuild met PFAS, reinigen. Weggepompt water moeten ze eerst saneren. Maar daar is dus nog onduidelijkheid over, tot zolang liggen de werken stil.

Nog geen PFAS

Bij de start van de werken was er in het technisch verslag geen sprake van PFAS. Er was ook een vergunning om grondwater weg te pompen, in 2021. Begin dit jaar is een nieuwe oppompvergunning toegekend, maar meteen onuitvoerbaar verklaard omdat er PFAS was gevonden in het water.

De werken hadden nu in een nieuwe fase moeten aan maar dat zal nu pas kunnen als dat kan volgens de regels. Dat zal wellicht pas in augustus zijn. Tot zolang kan het verkeer door in beide richtingen.

