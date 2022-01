Wegenwerken op Expresweg Brugge

Er zijn putten ontstaan op de N 31 Expresweg in Brugge, ter hoogte van de Legeweg, in beide rijrichtingen. Dit weekend worden die opgevuld. Dat kan zorgen voor verkeershinder en geluidshinder.

De putten werden al herhaaldelijk opgevuld met gietasfalt maar er dringt zich een grondigere herstelling op. Daarom zal het betonnen wegdek plaatselijk opgebroken en hersteld worden.

Omleiding voor het verkeer

Vanaf vrijdagavond 20u tot zaterdagnamiddag 17u zal de N31 Expresweg in beide richtingen volledig afgesloten zijn ter hoogte van de tunnel van de Legeweg. Het verkeer wordt omgeleid via de ventweg naast de N31 en dat in beide richtingen. Dat betekent dat het verkeer richting E403/E40 via het kruispunt van de Gistelse Steenweg moet passeren.

Vanaf zaterdagnamiddag 17u tot maandagochtend 6u moet het beton uitharden maar dan kan het verkeer op 1 rijvak (de snelle (linker)rijstrook) doorrijden op de N31 in beide richtingen.

Mogelijk verkeershinder en geluidshinder

Naast verkeershinder kan er ook geluidshinder zijn tijdens het opbreken van het betonnen wegdek (dus vrijdagavond en misschien ook tijdens de nacht). Het betonnen wegdek wordt immers losgeschoten met grote machines wat geluidshinder met zich meebrengt.