Wegenwerken weer opgestart

Ondanks de coronacrisis zijn er hier en daar weer wat wegenwerken opgestart. Ondermeer op de A19 is dat het geval, in de Diksmuidsesteenweg in Roeselare en op de provincieweg in Langemark-Poelkapelle.

Op de A19 richting Kortrijk ter hoogte van Wervik worden putten in het wegdek hersteld. De arbeiders nemen natuurlijk de nodige voorzorgen om besmetting met het coronavirus te vermijden. Die kunnen de werken wat vertragen, maar het is in ieder geval rustiger op de weg, wat het voor de arbeiders toch al iets veiliger maakt.

Vlaams minister Lydia Peeters roept onder meer de lokale besturen en de nutsmaatschappen op om mee te werken aan een heropstart. “Mijn beleidsdomein is bij uitstek een domein waar heel wat overheidsopdrachten en investeringen plaatsvinden. Zeker in deze periode waar er weinig verkeer is, kunnen dergelijke werken veilig uitgevoerd worden. Er ligt zoveel werk op tafel dat een uitstel absoluut niet wenselijk is. De voorbije dagen was ik dan ook in overleg met de sector om na te gaan hoe een geleidelijke heropstart in alle veiligheid mogelijk is. Ik ben dan ook bijzonder tevreden dat wij vandaag een memorandum met de sector kunnen ondertekenen."