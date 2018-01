Wegomlegging door grondverzakking in Menen

Een deel van het wegdek is er verzakt, en de verzakking worden almaar groter en dieper. De Grondwetstraat wordt voor een lange periode afgesloten. Hoe lang die precies zal duren, ligt nog niet vast. Er is een omleiding voorzien via de Harmoniestraat, de Zuidstraat en de Moeskroenstraat.