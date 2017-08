Wegpolitie waarschuwt voor oplichters op snelwegparkings

Er zijn al verschillende meldingen binnengekomen van mensen die er stopten om te tanken en aangesproken werden door een Engelssprekende man die beweerde dat hij het slachtoffer was geworden van diefstal waarbij zijn portefeuille en gsm werden gestolen.

Nepgegevens

De man toont zijn wagen, die meestal iets verder staat geparkeerd, en vraagt om geld zodat hij de overtocht naar het Verenigd Koninkrijk kan betalen. Wanneer het slachtoffer daarop in gaat en hem het geld geeft, tracht hij nog meer geld te ontvangen, onder andere door voor te stellen om samen naar een geldautomaat te rijden. Om geloofwaardig over te komen overhandigen de oplichters een vals visitekaartje of een nepjuweel. Vaak zit er ook een kind achteraan in de wagen van de daders. De oplichters beloven het geld terug te storten van zodra ze het Verenigd Koninkrijk hebben bereikt. Maar dat gebeurt uiteraard niet.

Politie verwittigen

De oplichters zijn een rondtrekkende groep, afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk of Ierland. Ze zijn erg opdringerig, stellen zich verbaal assertief op en worden steeds agressiever om hun doel te bereiken. De politie raadt aan om zeker niet in te gaan op het verzoek van de daders. Contacteer de wegpolitie of lokale politie zo snel mogelijk en geef eventueel ook de nummerplaat, het merk, type en kleur van het voertuig door.