Gisterenavond heeft de politiezone Vlas in de regio Kortrijk op 3 verschillende locaties verkeers- en alcoholcontroles uitgevoerd. Meer dan 99.2% van de gecontroleerde bestuurders was alcoholvrij.

De Politie Vlas controleerde in de Overzetweg in Marke, Torkonjestraat in Marke en in de Moorseelsestaat in Heule. In totaal legden 349 bestuurders een alcoholtest af waarvan er drie positief waren. Daarnaast werden er 72 voertuigen grondig gecontroleerd. Drie bestuurders konden ook geen geldig autoverzekeringsbewijs voorleggen.