Bij het begin van de zomervakantie hadden de kustburgemeesters aangekondigd dat ze streng zouden optreden tegen sluikstorters, maar blijkbaar heeft alleen Oostende dat echt gedaan. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Alle GAS-boetes zijn in Oostende uitgedeeld. Daar hebben agenten in burger acht avonden controles gehouden. In de 9 andere kustplaatsen is geen enkele sluikstorter beboet. Een GAS-boete voor sluikstorten kan oplopen tot 350 euro.

