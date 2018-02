Weinig interesse voor pleidooien kasteelmoord

In de zaak van de kasteelmoord gaan dinsdagochtend in principe de pleidooien van start. Minder dan een uur voor de start van de zitting is de opkomst van het publiek beperkt. Slechts een zestal vaste volgers van Brugse assisenprocessen staat momenteel aan te schuiven.

Bijna een jaar na de inleidingszitting gaan de pleidooien in de zaak van de kasteelmoord dinsdag van start. André Gyselbrecht (67), Pierre Serry (67), Evert de Clercq (54) en Franciscus Larmit (40) moeten zich voor de correctionele rechtbank van Brugge verantwoorden voor de moord op Stijn Saelens.

Stijn Saelens werd op 31 januari 2012 doodgeschoten in zijn kasteel in Wingene. Zijn schoonvader André Gyselbrecht wordt beschouwd als de opdrachtgever voor de moord. Pierre Serry zou als tussenpersoon opgetreden zijn bij het beramen van de moord. Het lichaam van Saelens werd twee weken na de feiten aangetroffen vlak bij een chalet van Serry in Maria-Aalter.

Evert de Clercq zou een rol hebben gespeeld bij het ronselen van de intussen overleden huurmoordenaar Antonius van Bommel. Deze laatste werd op de dag van de feiten door zijn neef Franciscus Larmit naar het kasteel in Wingene gebracht. Larmit zou ook geholpen hebben om het lichaam van het slachtoffer te begraven.

Dinsdag zullen de advocaten van de familie Saelens in principe hun pleidooi houden. Wellicht zal voor de start van de pleidooien wel nog een discussie gevoerd worden over de bevoegdheid van de rechtbank en over de maximumstrafmaat. Door een recent arrest van het Grondwettelijk Hof bestaat immers opnieuw veel onzekerheid over die kwesties.

