In het stikstofakkoord van de Vlaamse overheid staat dat de varkensstapel tegen 2030 met een derde moet verkleinen. Van 6 naar 4 miljoen varkens in Vlaanderen. Varkensboeren kunnen zich nog tot 17 juni melden voor een vrijwillige uitkoopregeling. Maar van de bijna 1000 die in aanmerking komen, hebben er zich nog maar goed 100 ingeschreven. Volgens minister van landbouw Jo Brouns is de vergoeding van de overheid achterhaald.

