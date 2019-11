Weinig kusttrams, ook busverkeer verstoord

Er rijden aan de kust vanmorgen amper kusttrams, meldt De Lijn. Ook het busverkeer is grondig verstoord, vooral op de stadsnetten. In Brugge rijdt twee derde van de stadsbussen niet, ook rond Kortrijk zullen veel ritten vandaag geschrapt zijn.

Op de streeklijnen is er minder hinder: veel van die lijnen worden uitgebaat door privébedrijven.

Vanuit Vlaams-Brabant

De staking is het gevolg van het afspringen van het overleg bij De Lijn in Vlaams-Brabant. Daar zijn klachten over onder meer het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en de slechte planning voor de controleurs.

De socialistische vakbond had opgeroepen om over heel Vlaanderen te staken.

Volg de situatie hier via de aangepaste website van De Lijn: https://verstoring.delijn.be/

