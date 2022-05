Weinig meldingen van homohaat in onze provincie

Het aantal meldingen van homohaat bij de politie in onze provincie blijft eerder klein, blijkt op deze Dag Tegen Homofobie en Transfobie. Maar dat wil niet zeggen dat het niet gebeurt. Vaak hebben slachtoffers schrik, of ze kunnen de feiten moeilijk bewijzen.

Het gebeurt nog te vaak: willekeurige of opzettelijke holebihaat en -geweld. Dylan uit Izegem bijvoorbeeld valt op jongens en maakte het al meerdere malen mee. "Via de app Grindr heb ik afgesproken met iemand in Deinze, met alle gevolgen van dien. Daarmee bedoel ik ook dat ik in elkaar ben geslagen. Mijn oren bloedden, mijn jas was gescheurd en mijn bril was scheef getrokken. Ik heb toen klacht ingediend", vertelt Dylan.

Nu werkt hij in het Regenbooghuis in Oostende om ook met anderen uit de holebigemeenschap te spreken.

Schrik

Dylan is een van de weinigen die effectief naar de politie stappen. Van 2017 tot en met het eerste semester van 2021 waren er in totaal 34 meldingen van homofobie in onze provincie. Politiezone Arro Ieper spant de kroon met negen meldingen.

Opvallend: in 2020 is het aantal verdubbeld, van 5 naar 10. Van de klacht van Dylan is uiteindelijk niets gekomen. Niet uitzonderlijk, want nog niet de helft van de pv's stroomt door naar het parket. Dylan ziet meerdere redenen voor de lage cijfers. "Meestal hebben ze schrik van de personen die het hen hebben aangedaan", zegt hij. Ook een van de politiezones vertelt aan onze redactie dat het vaak nog te moeilijk is om homofobie te bewijzen.

Zebrapaden

Om aandacht te vragen voor homo- en transfobie schilderen 22 West-Vlaamse gemeenten een regenboogzebrapad. Onze provincie spant daarmee de kroon.

Toch zijn er nog gemeenten die er bewust voor kiezen om er geen aan te leggen, zoals Ledegem. "Ik wil benadrukken dat wij in de gemeente zeker tegen haat en geweld tegenover niet-heteroseksuelen zijn. Maar als er zijn nog minderheidsgroepen die zich benadeeld voelen. Zoals ex-gedetineerden, prostituees, mensen met een andere huidskleur. Als we voor elke groep een zebrapad moeten aanleggen, wordt het een kakafonie", zegt schepen van Sociale Zaken Wally Corneillie.