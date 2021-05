#WELINJEVEL zet in op het mentaal welzijn van jongeren

Jongeren zitten in een levensfase waarin de zoektocht naar hun identiteit centraal staat. Zelfvertrouwen, autonomie en verbondenheid zijn belangrijke factoren voor jongeren om zich goed te voelen. Maar door de coronacrisis komt dit proces van zelfontplooiing onder druk te staan. #WELINJEVEL is er voor alle jongeren, maar vooral voor zij die zich in een kwetsbare situatie bevinden en moeilijk toegang vinden tot hulp.

JAC Zuid-West-Vlaanderen lanceert daarom een filmpje onder de noemer #WELINJEVEL. Daarin worden 6 laagdrempelige tips aangereikt, waaronder omgaan met piekergedachten, zelfzorg, zelfvertrouwen,… Naast wat uitleg volgt er ook telkens een creatieve oefening waarmee jongeren aan de slag kunnen. Het filmpje is terug te vinden op het YouTube-kanaal ‘Preventie CAW Zuid-West-Vlaanderen’.

Daarnaast is er een inspiratiebundel ontwikkeld, waarmee ook leerkrachten aan de slag kunnen. De bundel wordt aan alle secundaire scholen in Zuid-West-Vlaanderen bezorgd.