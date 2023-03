Welke leerling-chef kan het lekkerste koken met vis uit de Noordzee?

In hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge trokken de laatstejaars van het specialisatiejaar CHEF! hun koksvest aan om met onbekende noordzeevis aan de slag te gaan, zoals de steenbolk of de zeebarbeel. Sterrenchef Filip Claeys keek mee.

De jury let op creativiteit, smaak en het gebruik van alle ingrediënten. Het duo dat met de zeebarbeel aan de slag ging, wint. Zij mogen zich één jaar lang junior ambassador North Sea Chefs noemen.

"Het was verrassend en een aangename ervaring. We hebben zeer veel nieuwe dingen geleerd. Dat het niet zomaar een visje is dat je zomaar binnenkrijgt in de keuken. Dat er echt veel meer achter zit", klinkt het bij Thu Thuy en Zeb, winnaars van deze eerste editie.