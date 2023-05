Ze verwelkomden hun dochtertje in de nacht van donderdag op vrijdag in AZ Groeninge in Kortrijk. Federaal vicepremier en minister van Justitie en Noordzee Van Quickenborne had samen met zijn vrouw al 2 kinderen. Sinds halftwee vrijdagochtend is er nu dus ook baby Lou bijgekomen.

"Helemaal in de wolken"

“Zowel de mama als het meisje stellen het opperbest, en ook Bo (7) en Scott (4) zijn helemaal in de wolken met hun nieuwe zusje", laat Van Quickenborne weten.