Wellicht nieuwe brandstichting in Oostende

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Oostende opnieuw een voertuig in de vlammen opgegaan. De brand is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De afgelopen maanden kreeg Oostende al met een hele reeks brandstichtingen te maken.

Afgelopen nacht ontstond brand aan een voertuig in de Spalaan. Vooral de voorkant van de Ford liep ernstige schade op. Uit de eerste vaststellingen is gebleken dat het mogelijk opnieuw om brandstichting gaat. Het parket heeft een deskundige aangesteld om de precieze omstandigheden van de voertuigbrand te onderzoeken. Er is nog geen verdachte opgepakt.

Oostende moest de afgelopen maanden afrekenen met een vijftiental uiteenlopende brandstichtingen. Zo zit een 51-jarige dakloze ondertussen al voor de tweede keer in de cel voor enkele brandstichtingen in een parkeergarage onder het Mijnplein. De verdachte komt mogelijk ook in aanmerking voor de brand in het leegstaande gebouw van de vroegere Vercamerschool. Eind augustus werd een 60-jarige Waalse aangehouden voor twee voertuigbranden in de Oesterbankstraat. Diezelfde nacht werden ook twee vuilnisbakken in brand gestoken. Na de arrestatie van de vrouw werd ook nog brand gesticht in de tuin van een woning in de Verenigde Natieslaan.