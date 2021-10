Wenduine krijgt nieuwe strandhoofden tegen erosie

Die moeten zorgen voor minder erosie van het strand waardoor minder onderhoud nodig is om de kustveiligheid op peil te houden. Wenduine ligt op een knikpunt langs de Vlaamse kustlijn. Daardoor is de regio minder veilig bij stormvloeden en is het strand gevoeliger aan erosie of afkalving dan op andere plaatsen. Die erosie zorgt ook voor een verhoogd zandtransport richting Blankenberge, met verzanding van de jachthaven tot gevolg. Om Wenduine te beschermen tegen zware stormvloeden bestond de oplossing er tot nu toe in om regelmatig een onderhoudssuppletie uit te voeren. Het strand blijft echter onvoldoende stabiel.

Structurele en kostenefficiënte oplossing

“Het nieuwe strandhoofdenveld moet het zand beter vasthouden op het strand”, zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Zowel het onderhoud van het strand in Wenduine als de baggerwerken in de jachthaven van Blankenberge bij verzanding vormen een hoge onderhoudskost."

De bouw van de vier nieuwe strandhoofden is goed voor een investering van ruim 8 miljoen euro. Bij de afbraak van de drie bestaande strandhoofden wordt er op een duurzame manier omgegaan met de materialen. Zo wordt een deel van het kernmateriaal hergebruikt bij de bouw van twee nieuwe strandhoofden. De werken worden gespreid over twee jaar, telkens van oktober tot en met april om de hinder voor strandgebruikers te beperken. De werken zijn getij- en weersafhankelijk. Daarom zal weekend- of nachtwerk soms noodzakelijk zijn.

Vandaag werd het materiaal aangevoerd. Op 12 oktober starten dan de effectieve werken. In deze eerste fase worden de drie bestaande oostelijke strandhoofden afgebroken. Ter hoogte van de Manitobahelling en ten westen van de Van Gansberghehelling komen twee nieuwe, langere en hogere strandhoofden. De tweede fase van de werken start in oktober volgend jaar.

Impact op de strandgebruikers

In overleg met de reddingsdiensten zullen de zwemzones verbeterd worden. De drie zwemzones zullen elk zo’n 210 meter breed zijn. Zo is er in elke zone voldoende plaats om uit te wijken en weg te blijven van de strandhoofden. Ook de zones waar bijvoorbeeld surfers, waterscooters of andere brandingsporten het water in mogen zullen lichtjes wijzigen. Kardinale boeien ten noorden van de nieuwe strandhoofden zullen het einde ervan markeren.

De stenen constructies dwars op het strand noemen we in de volksmond meestal golfbrekers. In het dialect is het dan weer een ‘brislam’, ‘boarebreker’ of ‘katteie’. Maar eigenlijk zijn het strandhoofden. Een strandhoofd is een beschermingsconstructie, vroeger in hout, nu in steen, die dwars over het strand, loodrecht op de kustlijn is aangelegd. Een golfbreker is een constructie die parallel met of schuin ten opzichte van de kustlijn staat om de golven te 'breken'.