Werelddiabetesdag: Nicole Danneels kreeg diagnose 4 jaar geleden

Elke dag krijgen mensen te horen dat ze aan diabetes lijden. En dat is even schrikken. Nicole Danneels kreeg 4 jaar geleden de diagnose. Haar wereld stortte in. Maar ze heeft zich herpakt en vandaag laat ze anderen zien dat mensen met diabetes een toekomst hebben.

Vier jaar geleden kon Nicole moeilijk de diagnose van diabetes aanvaarden. Dat was mentaal een zware klap om te verwerken, maar ondertussen ziet ze opnieuw een toekomst. Ze aanvaarde dat ze voortaan vier keer per dag insuline moet nemen. Nicole is positief ingesteld. Ze eet gezond en beweegt veel.

Er is leven na diabetes, maar het went nooit. In 90% van alle gevallen gaat het om type 2 diabetes. Type 1 komt vooral bij jonge mensen voor en is een genetische aandoening.

"Type twee krijgt je eerder op oudere leeftijd en dan manifesteert zich dat meer geleidelijk aan. Men kan dat proberen op te lossen door eerst een gezonde levensstijl aan te nemen, dan over te stappen op medicatie en pas dan, als het echt niet meer anders kan overstappen naar insuline-injecties", vertelt Geert Van Vlaenderen van de Diabetesliga Brugge.