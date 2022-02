Wereldkampioen veldrijden bij de beloften Joran Wyseure is weer thuis in Lichtervelde. Hij reed zondag in het Amerikaanse Fayetteville verrassend naar de regenboogtrui.

Vanmorgen is Joran Wyseure geland op Zaventem, in zijn regenboogtrui. Enkele supporters wachtten hem op. Ook thuis is hij feestelijk ontvangen. In Lichtervelde zijn ze trots op hun nieuwe wereldkampioen, zondag is zijn wereldtitel nog uitbundig gevierd.

