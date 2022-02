Wereldpremière Rosas voor jarig Concertgebouw Brugge

Gisteravond zijn de 'Mystery Sonatas' in wereldpremière gegaan, een choreografie van Anne Teresa De Keersmaeker. Het dansensemble Rosas heeft een speciale band met het Concertgebouw.

De 'Mystery Sonatas' zijn religieuze composities uit 1676, maar wel heel dansbaar. Anne Teresa De Keersmaeker heeft op de muziek een choreografie uitgewerkt voor 6 dansers. De wereldpremière is niet toevallig voor het Concertgebouw in Brugge.

"Brugs Concertgebouw meest trouwe partner"

"Dit is het resultaat van een jarenlange samenwerking met het Concertgebouw Brugge", vertelt Anne Teresa De Keersmaeker van Rosas.

"We waren hier van bij de opening van dit gebouw. Voor Rosas is het Concertgebouw Brugge de eerste partner, buiten de Muntschouwburg in Brussel, is de meest trouwe partner, vooral inhoudelijk."

In de sonates wordt gebruik gemaakt van een heel bijzondere techniek, waarbij de viool afwijkend gestemd wordt.

Anne Teresa De Keersmaeker: "Dat betekent dat de notatie door een volledig anders stemmen van het instrument totaal anders klinkt dan hoe de schriftuur is, wat een gigantische uitdaging is voor een violist."

Ook vanavond en morgen staan de dansers met "Mistery Sonatas" op het podium van het Concertgebouw.