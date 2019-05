Wereldprimeur: Schip steekt kanaal over zonder bemanning

In Oostende is dinsdagavond een schip aangemeerd dat zonder bemanning het Kanaal heeft overgestoken. Een wereldprimeur.

De Belgische ondernemer Antoon Van Coillie gaat dezelfde technologie gebruiken voor de ontwikkeling van zelfvarende schepen op onze binnenwateren.

Ondertussen is het schip alweer vertrokken naar de andere kant va het kanaal, zonder bemanning. Het Britse bedrijf Sea-Kit liet deze week een onbemand schip van 12 meter lang het kanaal over varen. Het werd bestuurd vanuit een Brits controlecentrum. Daar werd het schip gestuurd door schepen en windmolenparken. Het was de eerste keer dat de techniek getest werd op open zee, maar alles verliep vlekkeloos.

Voor binnenvaart

De overtocht gebeurde met ondersteuning van de Britse scheepvaartautoriteiten, de Belgische federale overheidsdienst Mobiliteit, het Vlaams Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en de Kust en de haven van Oostende. Ook Belgische ondernemer Antoon Van Coillie, CEO van Blue Line Logistics is nauw betrokken bij de overtocht. Zelf wil hij de technologie ook introduceren op zijn schepen. "Binnen 2 jaar willen we zelf onbemande schepen gebruiken voor de binnenvaart. De kustvaart zal nog wat extra tijd vergen. De technologie is er, maar de regelgeving staat nog niet op punt", vertelt de CEO.

'Meer jobs'

DG scheepvaart en de FOD mobiliteit en vervoer hebben het project mee mogelijk gemaakt. Zij zijn ook voortrekkers om de internationale wetgeving voor onbemande vaartuigen aan te passen. Volgens Van Coillie zal de autonome scheepvaart heel wat voordelen met zich meebrengen. "Zo'n 85 procent van de huidige ongevallen op zee gebeurt door menselijke fouten. Met deze technologie maken we de scheepvaart dus veiliger. We kunnen automatische schepen ook een pak milieuvriendelijker maken", klinkt het. Ondanks het feit dat er zal moeten bespaard worden op bemanning, zullen er toch meer jobs bijkomen. "Het is de bedoeling dat we de voormalige bemanning omscholen. Want de schepen moeten nog steeds bestuurd worden, weliswaar vanop afstand" zegt CEO Van Coillie.

"Voor de financiering van het project, zijn er alvast heel wat geïnteresseerde investeerders", zegt van Coillie nog.