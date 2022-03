In Westende verzamelden deze morgen 211 honden van het ras Münsterländer en hun baasjes voor een wandeling. De organisatoren mikken met deze stunt op een plaatsje in het Guinness Book of World Records. Voor het resultaat is het nog even wachten op de beslissing van de deurwaarder.

Münsterländer is een bijzonder hondenras, dat zelfs even met uitsterven bedreigd was. Nu stijgt het ras alleen maar in populariteit. Het zijn dieren met papieren, en veel goede eigenschappen.

Veel mensen nemen daarom tegenwoordig een Münsterländer in huis als gezelschapshond. Maar dat is tegen de aard van het beestje, vindt Herman, die ook deelneemt aan de wereldrecordpoging: "Een Münsterländer is een jachthond", legt hij uit. "Met deze honden gaan we jagen op de wilde zwijnen."