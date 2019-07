Wereldster Monica Bellucci komt naar Oostende

Bellucci stelt haar nieuwste film 'Spider in the Web' in wereldpremière voor op Filmfestival Oostende.

De dertiende editie van Filmfestival Oostende staat helemaal in het teken van de Leading Ladies -boodschap van Master Lynn Van Royen. De komst van 'Leading Film - Lady' Monica Bellucci op zaterdag 7 september past in dat plaatje. Ze komt voor de wereldpremière van "Spider in the Web". Bellucci's naam wordt dan ook vereeuwigd op de Walk of Fame op de zeedijk van Oostende.

Na de sterlegging op de zeedijk ontvangt FFO Monica Bellucci op de rode loper, in het gezelschap van regisseur Eran Riklis maar ook van Vlaams talent in de film, ondre meer Filip Peeters, Hilde Van Mieghem en Luk Wyns.

Spider in the Web

In de thriller Spider in the Web, van de Israëlische filmmaker Eran Riklis, schittert Bellucci naast Academy Award winnaar Sir Ben Kingsley, Itay Tiran (bekend van Demon en Foregiveness), Itzik Cohen (Fauda), Marcel Hensema en Belgische acteurs Filip Peeters en Hilde Van Mieghem. Ook Luk Wyns vertolkt een rol in de film. De film speelt zich grotendeels in Vlaanderen af en veel scènes werden in Antwerpen opgenomen.