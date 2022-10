Al dertig jaar lang tracht W.E.R.F. artiesten kansen te geven die elders op weinig kansen kunnen rekenen. In de line-up van het Brugse festival zijn heel wat van die artiesten te vinden. Tien dagen lang zal er door de boxen eigenzinnige jazzmuziek galmen, maar ook woord en performance hebben hun plaats in het festival. Nog tot en met 9 oktober kan u AMOK bezoeken in Brugge.