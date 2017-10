Werk van Ensor op Vlaamse topstukkenlijst

Een topstuk is een roerend goed of een verzameling dat door zijn archeologische, historische, cultuurhistorische, artistieke of wetenschappelijke betekenis voor de Vlaamse Gemeenschap als zeldzaam en onmisbaar wordt beschouwd. Zo’n cultureel erfgoed mag dan niet buiten Vlaanderen worden gebracht zonder toelating van de Vlaamse overheid.

KMSKA

Momenteel staan er 617 topstukken op de lijst, 566 objecten en 51 verzamelingen. Ze zijn verspreid over 170 bewaarplaatsen. Het werk van Ensor wordt bewaard door het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA). Het dateert uit de periode tussen 1887 en 1897, waarin hij verschillende schilderijen maakte met masker- en skeletmotieven. De werken uit die periode gelden als zijn beste en meest originele schilderijen. Het schilderij toont kledingstukken, hoofddeksels, muziekinstrumenten, maskers en een doodskop die op de vloer van de kamer liggen.