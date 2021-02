Werk van natuurfotograaf Regi Popelier in Galerij Blomme

In deze coronatijd kun je gelukkig nog altijd musea of tentoonstellingen bezoeken. In Galerij Blomme in Roeselare bijvoorbeeld laat natuurfotograaf Regi Popelier 40 van z'n foto's zien van over de hele wereld.

Als kleine jongen stak hij z'n hoofd in de Collievijverbeek in Roeselare om de visjes te zien paren en sindsdien liet de natuur hem niet meer los. Als je nu in Galerij Blomme in Roeselare binnenstapt, kom je in alle hoeken van de wereld terecht. Vooral het dierenrijk laat zich zien in al z'n pracht en praal. Olifanten, leeuwen, giraffen of exotische vogels, je kunt ze daar bewonderen. De foto's zijn door Regi Popelier met veel passie gemaakt. “M'n hoofdmotivatie is in de natuur zijn. De rust en de ruimte. Het geritsel van de wind. Het oorverdovend geluid van de stilte. Van daaruit komt er veel. Ook geduld hebben. De kalmte die je bevangt wanneer je de dieren fotografeert. Je wordt één met hen. Je vergeet jezelf, je treedt buiten jezelf."

De tentoonstelling met natuurfoto's van Regi Popelier is nog dagelijks te zien tot zondag in Galerij Blomme in Roeselare.