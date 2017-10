Werk van Ranaldo en Deleu in De Steiger Menen

Ex-gitarist Lee Ranaldo van de Amerikaanse cultgroep Sonic Youth en Jozef Deleu van het poëzietijdschrift het Liegend Konijn hebben in het cultuurcentrum De Steiger in Menen elk hun eigen tentoonstelling.

Lee Ranaldo bleef in een creatieve bui een week lang in Menen en liet er zijn beeldende kunst van de laatste 40 jaar achter. Zijn werk is een vertaling van zijn persoonlijk leven en zijn leven als muzikant. Het jachtige rock and roll-bestaan wordt vertaald in video’s, tekeningen en ander beeldend werk.

Deleu

Jozef Deleu, zelf uit Menen, is al 15 jaar het brein van het Liegend Konijn. Die verjaardag viert hij samen met bevriende kunstenaars met de tentoonstelling: ‘Uit het nest geroofd’. In het Liegend Konijn lees je werk van bekenden en onbekenden. Voor de tentoonstelling in De Steiger in Menen selecteerde Jozef Deleu 20 pareltjes. De gedichten staan op zich tussen beeldende kunst van Sam Dillemans, Johan Tahon, Tom Vanryckeghem, Raf Coorevits en Lodewijk Deleu.

De tentoonstellingen Lost Ideas van Lee Ranaldo en Uit het Nest Geroofd, van cultuurcentrum De Steiger in Menen, zijn tijdens de week in de namiddag en op zaterdag de hele dag te zien.