Werk van Tahon verrast in uitvaartcentrum, Universus verlengd

Beeldhouwer Johan Tahon uit Menen exposeert verrassend in het uitvaartcentrum Leiekant in Marke.

Hij doet dat samen met schilder Stefan Peters. Met de tentoonstelling 'Nirvana' wil Tahon nadenken over nieuwe rituelen om waardig afscheid te nemen. "De kunst van de kerken is niet terug te vinden in aula's van uitvaartcentra", zegt Randy Couckuit van uitvaartcentrum Leiekant. "Daarom integreren we opnieuw beelden die troost bieden." (Lees verder onder de foto)

Oudenaarde

Johan Tahon neemt je met z'n beelden hoe dan ook mee naar een ander universum. In Oudenaarde is nu nog een maand lang 'Universus' te zien, een overzicht van zijn werk van de voorbije twee decennia. In de benedenzaal zijn zijn gipsen beelden te zien. In de bovenzaal zijn indrukwekkend keramisch werk. 10.000 mensen hebben Universus bezocht. Onder hen ook de koning. De expo is verlengd tot 7 november en te zien in het historische stadhuis.