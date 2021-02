Werken aan Het Pand begonnen

Het Pand wordt helemaal vernieuwd, de werken zullen anderhalf jaar duren. Zeker tegen Waregem Koerse volgend jaar moet de renovatie afgerond zijn.

Kristof Chanterie, schepen van economie: “Heel wat winkeliers zijn verhuisd naar een andere winkel in het centrum. Een tijdelijke locatie, sommige definitief. Het voordeel daarvan is dat we praktisch geen leegstand meer hebben in onze winkelstraten. Ongeveer de helft van de winkeliers komen terug naar Het Pand, waarvan één al bekend is: Albert Heijn. Die zal een trekker worden van Het Pand. De renovatie van Het Pand is één van de belangrijkste investeringen van deze legislatuur in Waregem. De kostprijs bedraagt 15 en een half miljoen euro.